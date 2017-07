Messi e Suárez conversam com Neymar: “Não pode nos deixar agora”

A ‘fome’ de bola e a atuação de Neymar diante da Juventus, neste sábado, aparentemente têm explicação. Conforme publicou o jornal espanhol Sport, na manhã deste domingo, Messi e Suárez tiveram uma conversa a sós com o brasileiro a fim de convencê-lo a ficar no Barcelona.

“Você não pode nos deixar agora”, teriam dito Messi e Suárez no bate-papo de cerca de uma hora – segundo a publicação, a conversa aconteceu na noite da última sexta-feira, no hotel em que a delegação catalã está concentrada, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A principal argumentação dos dois companheiros de ataque do brasileiro girou em torno de que o trio precisa, ainda, atuar junto. De acordo com o periódico, Neymar deixou o papo propenso a ficar no Barça e, inclusive, teria dito “eu fico” aos colegas sul-americanos.

Após a vitória por 2 a 1 em sua estreia no comando do Barça, Ernesto Valverde comentou sobre o caso: “O Barcelona não vai prescindir de Neymar. Conhecemos a dinâmica do grupo e queremos ele conosco. É uma época de especulações, mas [Neymar] está conosco e contamos com ele”, afirmou o treinador.