Neymar brilha, marca dois e o Barcelona vence a Juventus em amistoso

Na reedição do duelo das quartas de final da última Liga dos Campeões, o Barcelona levou a melhor e venceu a Juventus por 2 a 1 no amistoso disputado em Nova Jersey (EUA). Com um ótimo desempenho da dupla Messi e Neymar no primeiro tempo, o time catalão demonstrou boa consistência técnica e tática na estreia de Valverde à frente da equipe, enquanto a Juve começou com um time sem muitas de suas estrelas que entraram no segundo tempo, conferindo maior qualidade à equipe.

Em meio às especulações sobre sua ida ao PSG, Neymar brilhou: começou muito bem a partida, com “fome de gol” e chamando a responsabilidade para si. Logo aos 15 minutos, fez linda jogada pelo meio, tabelou com a Alcacer e mandou a bola para o gol: primeiro gol do Barcelona na temporada 2017/18. Dez minutos depois, mais uma vez Neymar marcando um golaço: driblou cinco jogadores da Juventus e mandou a bola para o fundo da rede de Buffon.

Com a vantagem conquistada na etapa inicial, o técnico do Barça aproveitou para rodar o elenco no segundo tempo. Os 11 jogadores foram substituídos, com destaque para a entrada de Luís Suarez e as estreias de Semedo e do zagueiro brasileiro, Marlon. Na Juve, Massimiliano Allegri fortaleceu o time com substituições de peso: Chiellini, Dybala e o recém contratado Douglas Costa.

As mudanças surtiram efeito no time italiano e, aos 18 minutos, Chiellini marcou o primeiro gol da equipe cabeceando para o fundo do gol após escanteio batido por Dybala. Depois do gol, o Barcelona administrou bem a partida e o resultado e conseguiu garantir a vitória no primeiro amistoso da temporada.