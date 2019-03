Medina curte “after” do Carnaval na casa de Anitta

Na madrugada desta terça-feira, depois de marcar presença nos camarotes do carnaval na Marquês de Sapucaí ao lado de nomes como Nenê, Neymar e Thiaguinho, Gabriel Medina acabou esticando um pouco mais a folia e indo curtir um “after” na casa de Anitta.

Por meio de sua conta oficial no Instagram, a cantora divulgou diversos stories da festa na sua mansão. Em várias oportunidades, Anitta aparece empolgada ao lado de Medina, e em um dos vídeos celebra: “é carnaval!”.

Neymar não ficou de fora da curtição na Sapucaí, mas não foi visto no “after” na casa da cantora. O camisa 10 do Paris Saint-Germain é esperado na França quarta-feira, quando sua equipe terá pela frente o Manchester United, no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Na ida, ainda sem Neymar, o time parisiense venceu por 2 a 0.