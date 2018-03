Mbappé rasga elogios a Neymar: “Temos sorte de tê-lo no futebol francês”

Kylian Mbappé tem apenas 19 anos e enxerga em Neymar uma espécie de “irmão mais velho”. Esses e outros elogios foram feitos pelo francês em entrevista concedida à revista FourFourTwo antes da eliminação do PSG diante do Real Madrid, pela Liga dos Campeões, na última terça-feira.

“Eu realmente aprecio nossa relação. Ele é como um irmão mais velho para mim. Quando a estrela do time te recebe tão bem como ele me recebeu, fica mais fácil a adaptação”, disse. “Quando você conhece o Neymar, percebe que ele é totalmente diferente da imagem que ele possui na televisão”.

Em várias ocasiões, Neymar e outros jogadores do Paris Saint-Germain, como Daniel Alves e Thiago Silva, postaram em suas redes sociais momentos de descontração. “Ele ama rir e sempre faz muitas piadas. Ele tem uma alegria de viver e se dá bem com todo mundo”. Além disso, o atacante rasgou elogios a Neymar como profissional. “É incrível jogar com ele. Espero que todos percebam a sorte de ter um jogador como ele na liga francesa”.

Mbappé chegou no PSG alguns dias depois da contratação milionária de Neymar. Os dois fazem um trio de ataque com Cavani, com quem anteriormente surgiram polêmicas, e o jovem jogador afirmou que estão melhorando o entrosamento com o tempo.