Fàbregas nega saída do Como após rumores sobre o Chelsea: "Seria estúpido pensar nisso agora"

O presidente do clube italiano Como, Mirwan Suwarso, deu uma declaração na última sexta-feira que colocou em aberto o futuro do técnico Cesc Fàbregas. O espanhol vem sendo apontado como um dos candidatos para assumir o Chelsea, após a demissão de Liam Rosenior.
"Você quer que seus funcionários fiquem com você por muito tempo, mas no fim das contas ele não é nosso e está livre para ir para o Chelsea se quiser ", disse o dirigente do clube italiano. A fala repercutiu rapidamente, a ponto de Fàbregas ser questionado pela imprensa antes do jogo deste domingo entre Genoa e Como.
"Não tenho nada a dizer a respeito disso. Seria estúpido pensar nisso agora", afirmou o espanhol.
"Nem sequer vi uma declaração do nosso presidente. Acho que vou continuar no comando do Como. Minha experiência como jogador me dá tranquilidade", completou.
Por meio da declaração, Fàbregas se distanciou dos rumores que o colocam no Chelsea na próxima temporada e mostrou-se totalmente focado na reta final do Campeonato Italiano com o Como, onde pode deixar sua equipe em posições que garantam acesso à Liga dos Campeões.
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