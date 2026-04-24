Fàbregas nega saída do Como após rumores sobre o Chelsea: "Seria estúpido pensar nisso agora"

O presidente do clube italiano Como, Mirwan Suwarso, deu uma declaração na última sexta-feira que colocou em aberto o futuro do técnico Cesc Fàbregas. O espanhol vem sendo apontado como um dos candidatos para assumir o Chelsea, após a demissão de Liam Rosenior.

"Você quer que seus funcionários fiquem com você por muito tempo, mas no fim das contas ele não é nosso e está livre para ir para o Chelsea se quiser ", disse o dirigente do clube italiano. A fala repercutiu rapidamente, a ponto de Fàbregas ser questionado pela imprensa antes do jogo deste domingo entre Genoa e Como.

"Não tenho nada a dizer a respeito disso. Seria estúpido pensar nisso agora", afirmou o espanhol.

"Nem sequer vi uma declaração do nosso presidente. Acho que vou continuar no comando do Como. Minha experiência como jogador me dá tranquilidade", completou.