Mourinho entra na mira do Real Madrid e tem 'prazo' para deixar Benfica, diz jornal

Embora focado no trabalho no Benfica e já pensando na próxima temporada, José Mourinho estaria aberto à ideia de voltar ao Real Madrid . A informação é do jornal espanhol AS.

Na quarta-feira, após a repercussão da reportagem do jornal espanhol sobre a oferta recebida pelo técnico português, o jogador Kylian Mbappé curtiu uma publicação no Instagram que ligava o nome de Mourinho ao Real Madrid, alimentando os rumores ao redor da negociação.

De acordo com fontes próximas do veículo, o contrato de Mourinho com o Benfica teria uma cláusula que permite que o treinaro deixe o clube a custo zero, que expira por volta de 16 ou 17 de maio, dez dias após o último jogo do clube português na temporada. O Real Madrid pode decidir contratá-lo após o prazo, o que indicaria um valor de transferência elevado. Caso contrário, Mourinho ficaria livre no mercado antes de junho.

Sem uma proposta oficial do clube merengue no momento, o treinador vem demonstrando certo incômodo com as frequentes especulações em torno do seu nome, enquanto busca continuar focado em seu trabalho no Benfica, onde tem mais um ano de contrato a cumprir.

Acredita-se que a chegada do português tenha melhorado de forma significativa o desempenho da equipe, com destaque para a vitória heroica sobre o Real Madrid por 4 a 2, que rendeu uma classificação histórica para o mata-mata da Liga dos Campeões. Apesar disso, o veículo espanhol indicou que o presidente Rui Costa não pretende renovar o contrato de Mourinho nesta temporada. Em vez disso, o plano é esperar pela próxima temporada antes de tomar qualquer decisão.

Perguntado na última coletiva em Lisboa, Mourinho foi reativo ao responder se existe garantia da sua permanência no Benfica na próxima temporada. "E você, pode garantir que estará na no mesmo local onde trabalha no próximo ano?", disse ao repórter que havia feito a pergunta.

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