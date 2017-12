Cruzeiro perde paciência e faz última oferta por Hudson ao São Paulo

A diretoria do Cruzeiro tem feito de tudo para conseguir uma boa negociação para todos os lados e manter em seu elenco o volante Hudson. Desta vez, porém, a Raposa chegou ao seu limite e mandou ao Tricolor sua última oferta.

A Gazeta Esportiva apurou que a diretoria celeste ofereceu sua parte do atacante Lucca, jogador que pertence ao Corinthians e disputou o Campeonato Brasileiro pela rebaixada Ponte Preta. O São Paulo tenta a contratação do jovem jogador e a participação da Raposa pode contribuir.

O objetivo do Cruzeiro é reduzir o valor da multa de 1,5 milhão de euros (R$5,7 milhões), pelos 50% dos direitos do volante. A paciência do time mineiro, entretanto, já está chegando ao fim.

O vice-presidente do Cruzeiro, Itair Machado, nos últimos dias se viu em situação complicada já que perdeu o apoio de um investidor para este negócio. O parceiro cruzeirense entendeu que o volante Hudson já tem idade avançada, 29 anos, e não compensaria o investimento no ponto de vista de lucro futuro.

Por outro lado, o São Paulo fez pedidos que o Cruzeiro não pode atender, como a liberação do atacante Alisson, algo que não foi bem visto pelos lados da Raposa nesta negociação. O time mineiro colocou na lista o zagueiro Fabrício Bruno, o lateral-esquerdo Bryan e os atacantes Elber e Rafael Marques – o último o que mais chamou a atenção da diretoria paulista.

O Cruzeiro trabalha há algumas semanas para confirmar a manutenção de Hudson em seu elenco. O jogador ganhou importância dentro do grupo de Mano Menezes com boas partidas e boa participação no título da Copa do Brasil.