Corinthians estreia na Copa Flórida de 2018 contra o PSV

A equipe do Corinthians irá estrear na Copa Flórida de 2018 contra o PSV, da Holanda, conforme revelado pelo organizadores do torneio nesta segunda-feira. A competição tem caráter de pré-temporada para os clubes brasileiros, que utilizam o torneio como preparação para o início do calendário brasileiro de futebol.

O primeiro jogo do Timão na disputa será disputado no dia 10 de janeiro, uma quarta-feira, em Orlando, nos Estados Unidos. O horário e o estádio do confronto ainda não foram revelados.

A segunda e última partida da equipe paulista na Copa Flórida será contra o Rangers, um dos clubes mais tradicionais da Escócia, no dia 13 de janeiro, sábado, também em Orlando.

Entre os outros participantes da disputa internacional, estão os brasileiros Atlético Mineiro e Fluminense. O Galo enfrenta justamente o Rangers na estreia, enquanto que na segunda rodada encara o Atlético Nacional, da Colômbia. O Fluminense, por outro lado, jogará contra o PSV e o Barcelona de Guayaquil.

O campeão da edição deste ano da Copa Flórida foi o São Paulo, na época, comandado por Rogério Ceni, que derrotou justamente o Corinthians na final, em disputa nos pênaltis.