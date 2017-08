Barcelona anuncia rescisão de contrato de Neymar

O Barcelona confirmou na tarde desta quinta-feira que a multa rescisória de Neymar, avaliada em 222 milhões de euros (R$ 821 milhões) foi paga. Porém, ainda segundo a nota oficial divulgada pelo site do clube catalão, o caso agora será levada a Uefa, para que ocorra uma melhor avaliação sobre o mesmo.

Com esta confirmação, o brasileiro está livre para assinar o seu contrato com o Paris Saint-Germain. A entrega do cheque parisiense referente à multa rescisória do craque foi entregue diretamente ao clube espanhol, como havia antecipado Wagner Ribeiro à Gazeta Esportiva.

Anteriormente à esse ato, o clube francês já havia enviado o cheque para a Liga Espanhola. Porém, esta recusou o documento pois acredita que o alto valor foge do que é considerado legal diante do fair-play financeiro estipulado pela Uefa.

Confira a nota do Barcelona na íntegra: