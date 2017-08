Liga Espanhola rejeita dinheiro referente à multa de Neymar

A negociação que levará Neymar ao Paris Saint-Germain está chegando aos capítulos finais. Porém, ainda restam pendências jurídicas importantes que impossibilitam a assinatura de um novo contrato do craque brasileiro. Segundo o jornal espanhol Marca, os advogados do clube francês entregaram nesta quinta-feira o cheque com o valor de 222 milhões de euros (aproximadamente R$ 810 milhões) para a Liga Espanhola, porém, a quantia foi recusada por ser considerada fora do fair-play financeiro. O staff do jogador afirmou à Gazeta Esportiva que o depósito deverá ser feito direto ao clube espanhol.

De acordo com o jornal, o advogado especializado em assuntos esportivos, Juan de Dios Crespo, foi o escolhido para a entrega do documento. Porém, este não foi aceito pelo presidente da Liga, Javier Tebas. O mandatário já havia sinalizado anteriormente que recusaria o valor referente à venda do jogador, pois considera que a quantia não se enquadra no que é considerado legal pelo fair-play financeiro, estipulado pela Uefa.

Com a recusa, o PSG deve colocar em prática o considerado plano B. Ainda de acordo com o veículo espanhol, os franceses devem agora recorrer à Fifa, para que ocorra uma liberação provisória do atacante. A ideia da diretoria parisiense é de anunciar a contratação de Neymar até a próxima sexta-feira e tê-lo em campo já nesta sábado, diante do Amiens, na rodada de abertura do Campeonato Francês.

No entanto, em contato com a Gazeta Esportiva, o empresário do jogador, Wagner Ribeiro, destacou que, apesar de a Liga não ter aceito, seus agentes devem recorrer ao pagamento direto para o Barcelona.

Já o Marca relembra ainda que a Uefa só poderá analisar se o valor da negociação fere ou não o que é esperado pelo fair-play financeiro no dia 31 de agosto, quando a janela de transferências for oficialmente fechada. Além disso, apesar destas dificuldades jurídicas, já esperadas, apresentadas neste negócio, o clube francês não trabalha com a possibilidade de não contar com Neymar para a próxima temporada europeia.