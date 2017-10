Autoridades revelam e-mails que provam compra de voto por Nuzman

São Paulo , SP

Após a prisão do presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nuzman, representantes da Polícia Federal do Rio de Janeiro e do Ministério Público do Rio de Janeiro concederam ainda na quinta-feira, uma entrevista coletiva para explicar os procedimentos do segundo tempo da Operação Unfair Play, responsável pela prisão do dirigente e de seu braço direito, Leonardo Gryner.

Segundo estas autoridades são diversas as provas da participação de Nuzman e Grynger no processo de propinas para fazer com que a cidade do Rio de Janeiro fosse escolhida como seda dos Jogos Olímpicos de 2016. Ainda de acordo com os responsáveis pela investigação, uma série de documentos e e-mails mostram o contato dos dirigentes brasileiros com Papa Massata Diack.

“Um conteúdo de e-mail que demonstra a intermediação de pagamentos do lado do Brasil e Papa Massatta Diack. O dinheiro não se destinava a uma pessoa, mas um grupo de pessoas ao qual ele se referia como nossos amigos”, revelou a procuradora da República, Fabiana Schneider.