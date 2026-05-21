Após título saudita, Jorge Jesus confirma saída do Al-Nassr

Após ser campeão da Liga Saudita comandando o Al-Nassr nesta quinta-feira, o treinador português Jorge Jesus confirmou que fez sua última partida à frente do clube e está de saída.

"É o último jogo que fiz no Al-Nassr. Vou para Portugal, vou passar férias em Portugal, depois penso em ir ao Brasil, penso em ir ao Rio.", disse o técnico após a vitória por 4 a 1 sobre o Damac.

Sobre a ida ao Brasil, planejada por Jorge Jesus, o ídolo do Flamengo fez questão de deixar claro que virá ao país "só passar férias", descartando, inicialmente, a possibilidade de treinar um clube brasileiro.

NASSR. Your Saudi League Champion 🏆 pic.twitter.com/bDwUlr6pir — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 21, 2026

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Campeão com Cristiano Ronaldo

Nesta quinta-feira, o Al-Nassr venceu o Damac por 4 a 1, pela última rodada do campeonato, no Alawwal Park. Mané, Coman e CR7 (2) marcaram os gols dos campeões, enquanto Sylla diminuiu para os visitantes.

O time de Ronaldo e Jesus precisava vencer para confirmar o título e terminou com 86 pontos, dois a mais que o invicto Al-Hilal, que terminou na segunda posição.

A taça também marca o primeiro título de grande expressão de Cristiano no futebol árabe. No Al-Nassr desde dezembro de 2022, o português só havia conquistado uma Liga dos Campeões Árabes, torneio que reúne apenas as equipes do Oriente Médio, sem chancela da confederação asiática. Com o título, CR7 chegou ao seu 34º título na carreira. Jorge Jesus, por sua vez, chegou à marca de 25 títulos como treinador.

Passagem vitoriosa

Após passagem pelo rival Al-Hilal, onde também conquistou a Liga Saudita (temporada 2023/24), Jorge Jesus assumiu o Al-Nassr em julho de 2025, e deixa o clube após quase um ano de trabalho.

No time de CR7, Jesus comandou a equipe em 49 jogos, conquistando 40 vitórias, dois empates e sete derrotas.