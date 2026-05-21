CR7 faz dois em vitória do Al-Nassr e conquista o seu primeiro título saudita

Cristiano Ronaldo, enfim, se tornou campeão saudita! Nesta quinta-feira, o Al-Nassr venceu o Damac por 4 a 1, pela última rodada do campeonato, no Alawwal Park. Mané, Coman e CR7 (2) marcaram os gols dos campeões, enquanto Sylla diminuiu para os visitantes. Com os dois gols, o português chegou aos 973 tentos na carreira, restando apenas 27 para alcançar o milésimo gol.

Situação da tabela

A rodada marcou o fim do Campeonato Saudita. O Al-Nassr precisava vencer para confirmar o título e terminou com 86 pontos, dois a mais que o invicto Al-Hilal, que terminou na segunda posição. O Damac, por outro lado, caiu para a 16ª colocação, com 29, e terminou o torneio rebaixado.

É taça!

O Al-Nassr chegou ao jogo pressionado após a derrota por 1 a 0 para o Gamba Osaka, na decisão da ACL Two. O empate não seria suficiente para a equipe de Jorge Jesus, que não levantava o troféu do Campeonato Saudita desde 2019.

A taça também marca o primeiro título de grande expressão de Cristiano Ronaldo no futebol árabe. No Al-Nassr desde dezembro de 2022, o português só havia conquistado uma Liga dos Campeões Árabes, torneio que reúne apenas as equipes do Oriente Médio, sem chancela da confederação asiática. Com o título, CR7 chegou ao seu 34º título na carreira.

Resumo do jogo

🟡 AL-NASSR 4 x 1 DAMAC 🔴

Competição: Campeonato Saudita (34ª rodada)

Local: Alawwal Park, em Ríade, na Arábia Saudita

Data: 21 de maio de 2026 (quinta-feira)

Horário: às 15h (de Brasília)

Gols

Sadio Mané, aos 33' do 1ºT (Al-Nassr)

Sadio Mané, aos 33' do 1ºT (Al-Nassr) Kingsley Coman, aos 06' do 2ºT (Al-Nassr)

Kingsley Coman, aos 06' do 2ºT (Al-Nassr) Morlaye Sylla (pênalti), aos 12' do 2ºT (Damac)

Morlaye Sylla (pênalti), aos 12' do 2ºT (Damac) Cristiano Ronaldo (falta), aos 17' do 2ºT (Al-Nassr)

Cristiano Ronaldo (falta), aos 17' do 2ºT (Al-Nassr) Cristiano Ronaldo, aos 35' do 2ºT (Al-Nassr)

Como foi o jogo?

A partida começou tensa no Alawwal Park e nenhuma das equipes criava chances reais de gol. Em escanteio, o Al-Nassr abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de João Félix, Mané cabeceou forte e estufou as redes, marcando o primeiro gol da partida.

Com as duas equipes buscando o resultado, a partida ficou mais aberta na etapa complementar. Logo aos seis minutos, o Al-Nassr ampliou. Coman fez grande jogada individual, tabelou com Khaibari e bateu de fora da área para marcar o segundo. No entanto, a vantagem dos mandantes foi reduzida seis minutos depois. Após o VAR confirmar bola na mão de Simakan, Sylla venceu o goleiro Bento na cobrança de pênalti e fez o gol do Damac.

O Damac apertou nos próximos cinco minutos, mas não contava com o contra-ataque do Al-Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo. Aos 17, o português aproveitou uma falta próxima da área, bateu forte e marcou o terceiro dos mandantes. Aos 35, CR7 aproveitou um bate e rebate na área e bateu forte para fazer o seu 973º gol na carreira, fechar o placar e garantir o título do Al-Nassr.

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