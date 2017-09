Zé Roberto acredita em título e vê “jogo mais importante” contra o Santos

O Palmeiras é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, a 11 pontos do líder Corinthians. A 13 rodadas do fim da competição, o experiente Zé Roberto acredita que o Alviverde, atual campeão da competição, ainda tem chances de alcançar e ultrapassar o arquirrival da capital paulista. Atuando no futebol profissional há 25 anos, Zé comparou a briga do Brasileirão ao futebol alemão, campeonato que jogou entre 1998 e 2009.

“Com 25 anos de carreira no futebol profissional você vivencia diversas possibilidades dentro de uma competição. Vivenciei muitas na Alemanha. Quando cheguei lá, o objetivo era buscar o Bayern de Munique. Vivenciei os dois lados. Quatro anos pelo Bayer Leverkusen, e o Bayern de Munique ganhou todos, depois, seis anos de Bayern de Munique e fui campeão. Voltando para aqui (Brasileirão), com certeza temos possibilidade, 11 pontos, tem confronto direto, tem 13 rodadas para terminar a competição… são muitos pontos. Com pé no chão, a busca tem que ser gradativa”, afirmou Zé Roberto em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

No segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras realizou seis partidas, vencendo três jogos (São Paulo, Coritiba e Fluminense), empatando dois (Vasco e Atlético-MG) e perdendo um jogo (Chapecoense). Enquanto isso, o Corinthians perdeu três jogos, venceu dois e empatou um.

Para continuar a perseguição ao líder, o Palmeiras tem missão difícil na próxima rodada do Brasileirão. Neste sábado, o Alviverde recebe a visita do Santos, em duelo no Palestra Itália, às 19h00 (de Brasília). O Peixe é o segundo colocado, e o placar do clássico define a posição dos clubes na tabela.

O lateral Zé Roberto vê a partida contra o rival da baixada santista como o jogo mais importante do segundo turno. “Nosso momento é de crescimento, sabemos a grandeza desse jogo, a importância de ir em busca dos três pontos. A vitória nos possibilita passar o Santos e continuar indo em busca do líder. É o jogo mais importante do segundo turno para nós”, avaliou o lateral, que passou pelo Santos entre 2006 e 2007.

O Verdão já vendeu mais de 30 mil ingressos de forma antecipada para o duelo deste sábado. Zé, um dos jogadores mais queridos pela torcida alviverde, ressaltou a importância dos fãs, que devem lotar o estádio, em mais um clássico com torcida única do clube mandante.

“O time está fazendo o dever de casa. Quando falo da torcida, tem que lembrar que chegamos em um clube desacreditado por todos, e foi mudado o quadro. Houve conquistas, mudanças de mentalidade, de postura, e de jogo também. Quando isso acontece você desperta o interesse dos torcedores. O torcedor palmeirense volta a ter esperança de uma conquista”, finalizou Zé.

* Especial para a Gazeta Esportiva