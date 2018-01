Xavi compara Busquets e Casemiro e cita pontos fracos do brasileiro

Xavi foi um dos jogadores que marcaram época com a camisa do Barcelona. Após decidir se despedir do clube que o revelou ao fim da temporada 2014/15, com os títulos da Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol e Copa do Rei em mãos, o maestro blaugrana rumou para o Oriente Médio, no entanto, segue acompanhando o futebol europeu. Com o desejo de se tornar treinador, o meia não escondeu seu lado analítico no que diz respeito aos atletas em voga e, inclusive, fez algumas observações sobre o volante Casemiro.

Titular absoluto com o técnico Zinedine Zidane, Casemiro se tornou uma das peças-chave no esquema tático do Real Madrid. O sucesso com a camisa merengue acabou acarretando no papel de destaque do jogador também na Seleção Brasileira, equipe pela qual também é uma das primeiras escolhas para o meio-campo. Apesar disso, Xavi crê que o volante possui algumas limitações.

“No Barça entendemos o futebol como espaço-tempo. Sempre sabem o que fazer quando estão sozinhos ou rodeados. Há meio-campistas, como Casemiro, que não entendem isso. Mas, Busquets, por sua vez, jamais poderia fazer as coberturas que Casemiro faz quando está no mano a mano”, afirmou Xavi em entrevista ao jornal El País.

O futuro treinador, que não esconde o desejo de um dia figurar à beira do gramado do Camp Nou dirigindo os donos da casa, acredita que a diferença de Casemiro para Busquets está na maneira como ambos foram moldados nas categorias de base.

“O Real Madrid vai ao ataque com sete jogadores, e Casemiro fica sozinho no meio-campo para cobrir. Isso Busquets não pode fazer, porque até eu sou mais rápido que ele. Casemiro é rapidíssimo, mas falta todo o resto porque não foi trabalhado. Ele tem outras características, é mais defensivo, rouba mais bolas, chega, preenche mais espaços, mas não domina o espaço-tempo”, completou o ídolo do Barcelona.