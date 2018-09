Walter se reergue e chega ao segundo ano mais ativo no Corinthians

O goleiro Walter está confirmado como titular do Corinthians na noite desta quarta-feira, às 20h (de Brasília), contra o Ceará, e chegará a uma marca importante. Após decidir ficar no Alvinegro e encarar uma cirurgia complicada entre o final da última temporada e o começo dessa, ele vai fazer o seu 12º jogo oficial no ano, alcançando a segunda melhor marca de atuações pelo Timão.

Visto como um dos trunfos remanescente do elenco corintiano, Walter viveu dias difíceis em 2017, desde que defendeu um importante pênalti contra o Atlético-PR, na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ainda naquele jogo, seu único na temporada, teve um rompimento do tendão do músculo adutor da coxa direita, parando por cerca de quatro meses e perdendo, pelo segundo ano consecutivo, a pré-temporada da equipe.

Ajudado, porém, pela ida de Cássio à Seleção Brasileira, conseguiu emplacar uma série de jogos antes da Copa do Mundo e ganhou outras chances no pós-Mundial, com suspensões e a recente lesão do titular. Assim que o juiz apitar o início da partida, ele vai superar 2014, temporada em que viu Cássio sofrer com lesões e atuou nos mesmos 11 jogos oficiais.

Contratado em 2013 para ser o quarto goleiro do clube, Walter ganhou rapidamente a confiança do preparador de goleiros, Mauri Lima, e hoje só tem menos tempo de clube que os já lendários Ralf, Danilo e Emerson Sheik. Seu principal ano no Alvinegro, porém, dificilmente será repetido.

Talvez no único momento de baixa de Cássio com a camisa corintiana, em 2016, Walter foi alçado à condição de goleiro titular no começo do Campeonato Brasileiro, somando 23 aparições e perdendo o posto apenas por duas contusões. Agora mais estabelecido entre os ídolos históricos do clube do Parque São Jorge, porém, Cássio não parece perto de dar outra brecha dessas ao companheiro.

Números de Walter pelo Corinthians*:

2013 – 9 jogos

2014 – 11 jogos

2015 – 9 jogos

2016 – 23 jogos

2017 – 1 jogo

2018 – 11 jogos

*apenas jogos oficiais