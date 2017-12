Vinícius Júnior é chamado de “diamante sem brilho” por jornal espanhol

A perda da Copa Sul-Americana pelo Flamengo não foi notícia somente no Rio de Janeiro. Após o vice-campeonato da competição continental, os jornais espanhóis publicaram artigos em que mencionam o atacante Vinícius Júnior, já negociado com o Real Madrid.

O diário catalão “Sport” fez questão de alfinetar a jogador. Segundo a publicação, Vinícius Júnior é um diamante que ainda não brilhou e não está preparado para ser uma estrela do futebol mundial. Além disso, o jogador estaria sendo criticado não só no Brasil como também na Espanha.

No entanto, o diário “As”, de Madri, saiu em defesa de Vinícius Júnior. Para a publicação da capital, o esquema tático do Flamengo impede o jogador de 17 anos de atuar entres titulares. O jornal ainda indica que os rubro-negros deveriam mudar a forma de atuar para dar chance ao atleta.

Vinícius Júnior foi negociado pelo Flamengo ao Real Madrid por 45 milhões de euros (R$ 180 milhões). O atacante deve permanecer no clube carioca até completar 18 anos. No entanto, já foi ventilado que Vinícius Júnior pode ir para Madri no meio do ano, a pedido do técnico Zidane.