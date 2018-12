Torcida organizada do São Paulo critica Leco e exige saída de 10 jogadores

No último domingo, o São Paulo visitou a Chapecoense e perdeu por 1 a 0, na última partida do time no Campeonato Brasileiro deste ano. Com isso, o tricolor paulista terá que disputar a pré-Libertadores, situação que, junto com o mau rendimento nos últimos jogos, irritou uma parte da torcida organizada da equipe paulista, a Independente, que postou nas redes sociais uma mensagem de crítica ao presidente Leco e de exigências ao dirigente em 2019.

Na publicação, a torcida organizada alertou para o presidente Leco não ficar mais “passeando” no CT e que comece a planejar melhor a equipe tricolor. Entre as exigências do grupo de torcedores está a saída de dez jogadores do atual elenco do São Paulo: Sidão, Araruna, Rodrigo Caio, Anderson Martins, Edimar, Hudson, Jucilei, Nenê, Shaylon e Diego Souza.

Além disso, o texto ao lado da imagem (com o símbolo do São Paulo sangrando) enfatiza a vontade da torcida organizada de ver jogadores identificados com o tricolor paulista, como o atacante Calleri e o meia Hernanes. Entre os poucos elogiados está o técnico André Jardine, que será o comandante do time na próxima temporada.

Nesta temporada, o torcedor são paulino teve que conviver com muitos altos e baixos, já que no primeiro semestre a equipe novamente jogou mal o Campeonato Paulista e poucos meses depois, após a Copa do Mundo, conseguiu uma impressionante sequência de vitórias para ser o líder do Brasileirão. Só que novamente a instabilidade tomou conta do clube do Morumbi, que teve atuações fracas no segundo turno do principal torneio nacional.