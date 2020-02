Tiago Nunes quer contar com Pedrinho para decisão na Libertadores, mas falta de treinamento atrapalha

Depois de ser derrotado para Inter de Limeira no último domingo, pela quinta do rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians volta todas as atenções para a disputa da Libertadores. Já pensando no duelo decisivo contra o Guaraní, do Paraguai, Tiago Nunes espera por Pedrinho, que estava com a Seleção Brasileira sub-23, na disputa do Pré-Olímpico.

Em entrevista coletiva, o treinador corintiano explicitou sua vontade de contar com o atleta, mas deixou em aberto a chance de tê-lo.