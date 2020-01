Tiago Nunes esboça Corinthians para duelo do Campeonato Paulista

Pela terceira vez consecutiva, o Corinthians deve repetir sua escalação no Campeonato Paulista. O técnico Tiago Nunes, que terá pela frente a Ponte Preta, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Moisés Lucarelli, comandou mais uma sessão de treino no CT Joaquim Grava nesta terça e deu indícios dos atletas que estarão em campo.

Levando em consideração os jogadores que atuaram no torneio preparativo da Flórida, haverá apenas uma mudança.

Muito elogiado na pré-temporada, o volante Víctor Cantillo ainda não está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, por conta disso, não estará presente. Como acontece desde a estreia no Estadual, Richard assume a posição.

Após o aquecimento no Centro de Treinamento do Timão, única parte da atividade que pôde ser acompanhado pela imprensa, Tiago Nunes promoveu um atividade tática em campo reduzido.

Diante disso, um provável Corinthians deve contar com os seguintes atletas: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton; Camacho e Richard; Ramiro, Luan e Janderson; Boselli.

