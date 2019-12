Tiago Nunes cita “DNA competitivo” e promete mudanças táticas no Corinthians

Com pouco menos de um mês para estrear no comando do Corinthians, Tiago Nunes já promete mudanças táticas no time. Durante a partida beneficente entre os amigos de Andrés D’Alessandro e Paolo Guerrero, disputada neste domingo, o técnico concedeu entrevista à Fox Sports e garantiu mudar a postura do Timão.

“Corinthians tem DNA competitivo. É tentar fazer com que o Corinthians seja aguerrido e buscar jogo ofensivo que são as minha características”, destacou.

Tiago ainda lembrou de uma das principais conquistas da sua carreira, o título da Copa do Brasil como treinador do Athletico-PR.

“Ideia que a gente possa brincar, nos divertir, muito legal vir ao Beira-Rio, voltar ao lugar do título, também já tinha vindo outras vezes, sou aqui do RS, feliz de participar do evento”, completou.

O primeiro jogo de Tiago Nunes à frente do Corinthians está previsto para o dia 15 de janeiro, uma quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), contra New York City FC, pela primeira rodada do Copa Flórida.

