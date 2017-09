Thiago Santos faz as contas pelo título e ignora ausência de Lucas Lima

Não são apenas os torcedores do Palmeiras que fazem as contas para analisar as chances de a equipe ser campeã brasileira neste ano. O volante Thiago Santos admitiu que também faz projeções com as próximas partidas e se mostrou animado com a possibilidade de título.

“A gente está sempre envolvido, sempre procuramos ficar somando. ‘Ah tal jogo dá para ganhar, e eles podem empatar, perder…’ Mas não adianta pensar neles e deixar de fazer nossa parte. Primeiro temos que ganhar os nossos jogos”, disse o volante em entrevista coletiva.

Na minimeta estabelecida por Cuca, o desempenho do Palmeiras nos próximos seis jogos determinaria se a equipe iria lutar pelo título. No primeiro terço do projeto, o Verdão conquistou vitórias contra Coritiba e Fluminense e, neste final de semana, quando encara o Santos, o rival Corinthians visita o Cruzeiro, domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão.

“O Cuca é bom nessas coisas. No ano passado, ele fazia isso de colocar no papel a quantidade de jogos restante, quanto precisávamos ganhar. Ele planejou bem. Nesse ano, ele está fazendo a mesma coisa. A gente confia nele, acredita no que ele fala. Tenho certeza de que no final vamos colher bons frutos”, completou.

11 pontos atrás do líder Corinthians, o Palmeiras volta a campo no próximo sábado, em duelo contra o Santos, às 19h (de Brasília), no Palestra Itália. O Peixe, atual vice-líder do Brasileirão um ponto na frente do Alviverde, não contará com o meia Lucas Lima, que se recupera de uma lesão na coxa. A ausência do camisa 10, porém, não anima o meio-campista palmeirense.

“Se trata de um grande jogador, todos sabem a qualidade que ele tem. Mas se ele não jogar, terão outro de qualidade também. Independentemente de quem eles escalarem, temos que entrar forte. Não adiante pensar que vai ser mais fácil, vai ser difícil para caramba. Sabemos como é um clássico”, completou o camisa 21.