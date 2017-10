Tchê Tchê se coloca à disposição de Cuca e projeta próximos jogos

Desde que chegou ao Palmeiras, Tchê Tchê vem sendo uma das principais peças da equipe por conta de sua versatilidade. Jogando tanto pelas duas laterais como no meio de campo, o jogador de 25 anos é um dos atletas favoritos de Cuca e ele reconheceu o carinho pelo técnico e se colocou à disposição para continuar sendo um curinga no Verdão.

“Sempre deixei claro que o Cuca é como um pai para mim. Ele é um cara que me ajudou bastante desde a minha chegada. Ele pesou na minha escolha de vir para o Palmeiras. Eu procuro ajudar ele da maneira que ele precisar, foi até assim quando eu saí do time. Procuro ajudar a todos. Quando for necessário ir para a lateral, eu vou. Admito que fiquei receoso (de ir para a lateral no clássico contra o Santos), porque iam reclamar se saísse o gol, mas deu tudo certo. Infelizmente o resultado do jogo não foi o que a gente queria”, declarou.

Na sequência do Campeonato Brasileiro, o Verdão irá enfrentar Bahia, Atlético-GO e Ponte Preta, três clubes que estão brigando para não serem rebaixados. Com esse cenário, Tchê Tchê espera um estilo de jogo diferente, mas quer que o Palmeiras continue pressionando como vem fazendo nos últimos jogos,

“(O fato de eles estarem na parte de baixo da tabela) muda totalmente o contexto do jogo, não menosprezando as equipes. Cada um está buscando (seu objetivo) pelo que conseguiu até agora. Eles vão vir de uma maneira diferente por ser a nossa equipe. A gente vai estudar as melhores maneiras para deixar o jogo igual para eles não ganharem na vontade”, comentou o jogador polivalente.

“Geralmente, quando as equipes vêm jogar aqui, dificilmente elas propõem o jogo porque a gente pressiona. Vamos manter a mesma dinâmica de jogo e a estratégia vai ser tentar pressionar independente da forma que eles virem”, finalizou.

*Especial para a Gazeta Esportiva