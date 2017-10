Tchê Tchê nega que Verdão vem perdendo gols e sonha em marcar o seu

O Palmeiras é o quarto time que mais finalizada errado (215), no entanto Tchê Tchê acredita que a equipe de Cuca vem aproveitando suas chances. Como principal argumento, o meio-campista utiliza o fato de o Verdão ter, junto com o Corinthians, o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro com 36 gols.

“Isso acontece (passar jogos sem marcar gols). A gente é o segundo melhor ataque?”, perguntou o camisa 8 para o assessor do clube alviverde. “Tem jogo que a bola não vai entrar. Não quer dizer que estamos pecando nas finalizações. As vezes as coisas não acontecem da maneira que a gente quer. (O confronto com o Santos) foi um jogo em que batalhamos e infelizmente não conseguimos fazer o gol. Tivemos uma chance clara. Estamos trabalhando forte para que as coisas voltem a acontecer da melhor forma”.

O jogador de 25 anos também foi questionado sobre a falta de gols, já que ele começou a temporada marcando duas vezes. Além disso, ele evitou falar sobre a utilização de Felipe Melo como zagueiro, mas vê com bons olhos quando o Palmeiras atua com um volante de marcação.

“Não fiquei louco para não chegar na área para fazer gol”, brincou. “Acho que as cosias acontecem dependendo do jogo. Nos últimos jogos estou atuando de primeiro volante para dar uma liberdade maior para o Jean e o Moisés. Mas estou esperando uma oportunidade para fazer um gol porque estou precisando”, completou.

“Eu não tenho que achar nada sobre isso. Depende do treinador. Isso eu deixo para o Cuca te responder”, comentou Tchê Tchê ao ser questionado sobre a utilização de Felipe Melo na zaga. “Na defesa acho que foram só treinamentos. Eu mesmo não sei se ele chegou a jogar (uma partida oficial) como zagueiro. No meio de campo, tanto ele como o Thiago (Santos) dão uma liberdade para mim. Eu consigo ter uma saída melhor e posso chegar mais na área”.