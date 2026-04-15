Ex-Corinthians anota primeiro hat-trick da carreira e comanda vitória do New York City

Talles Magno, ex-Corinthians, marcou o primeiro hat-trick de sua carreira na noite desta terça-feira. Titular pela primeira vez desde que voltou ao New York City, o brasileiro de 23 anos foi destaque na vitória da equipe sobre o Westchester, pela Copa dos Estados Unidos, por 5 a 2.

Desde que voltou ao New York City, Talles vem tendo minutos, porém ainda não havia começado uma partida. Na primeira ocasião, o brasileiro balançou a rede três vezes. Somados, são quatro gols em oito partidas.

Pelo New York City, são 109 jogos, 23 gols e 11 assistências. Já pelo Corinthians, foram 67 jogos, com nove gols e seis assistências.

A próxima partida do New York City acontece no sábado, contra o Charlotte pelo Campeonato Estadunidense. A expectativa do brasileiro e de sua equipe é de uma nova chance como peça titular do clube.

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