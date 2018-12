Taça do deca será exposta por patrocinador do Palmeiras nesta semana

O objeto da conquista do Brasileirão 2018 ficará mais perto do torcedor palmeirense. Nesta semana, a taça do título ficará exposta na Faculdade das Américas (FAM), que tem Leila Pereira, principal parceira do Verdão, como presidente.

O troféu será apresentado na quarta-feira, das 14h30 às 20 horas, e na quinta-feira, das 9 às 20 horas. No primeiro dia, o ex-goleiro Marcos também irá receber os torcedores e fãs.

A Faculdade das Américas está localizada próxima à Avenida Paulista – o endereço do local é Rua Augusta, 1508.