Sneijder diz que poderia chegar ao nível de Messi e CR7: “Tenho certeza disso”

Aposentado desde agosto de 2019, o holandês Wesley Sneijder revelou que poderia ter obtido mais destaque em sua carreira. Apesar de ter aparecido entre os protagonistas do futebol mundial entre os anos de 2009 e 2010, o ex-jogador acredita que tinha condições de estar no nível de Messi e Cristiano Ronaldo.

Para Sneijder, faltou dedicação para poder se igualar aos melhores do mundo: “Eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Se eu estivesse 100% comprometido, teriam lembrado de mim no nível de Messi e Cristiano. Tenho certeza disso. Não é que eu não pudesse fazer isso, simplesmente não me apetecia. Preferi curtir minha carreira dentro e fora de campo. Ganhei tudo o que podia ganhar, então não me arrependo”, afirmou em entrevista à Fox Sports holandesa.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O grande momento da carreira de Sneijder foi quando conquistou a Liga dos Campeões da Europa na temporada 2009-10. Nesta época, ele também foi artilheiro da Copa do Mundo realizada na África do Sul. Na ocasião, a Seleção Holandesa foi vice-campeã.

Sneijder revela que o ano de 2010 é o mais lembrado por seus fãs: “Já se passaram quase dez anos e as pessoas ainda vêm me dizer que eu deveria ter vencido a Bola de Ouro em 2010”.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com