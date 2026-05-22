10ª rodada da Série B: veja onde assistir aos jogos deste sábado

A décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro continua neste sábado. Veja onde assistir aos jogos.
Novorizontino x Ceará
Onde assistir
O jogo terá transmissão da ESPN, Disney+, RedeTV e GOAT.
Como chegam as equipes
O Novorizontino chega após empate sem gols contra o Cuiabá. O time é o sétimo colocado, com 13 pontos na tabela. Já o Ceará venceu o clássico contra o Fortaleza por 2 a 1 na última rodada. A equipe é a nona na tabela, com 13 pontos.
Prováveis escalações
Novorizontino: Jordi; Castrillón, Carlinhos, Patrick e Maykon; Matheus Bianqui, Léo Naldi, Juninho, Rômulo e Vinícius Paiva; Robson.
Técnico: Enderson Moreira.
Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Éder, Luizão e Fernando; Dieguinho, Júlio César e João Gabriel; Melk, Fernandinho e Gustavo Prado.
Técnico: Mozart Santos.
Data e horário
Sábado, 23 de maio de 2026, às 16h (de Brasília).
Local
Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).
Fortaleza x Londrina
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+ e ESPN.
Como chegam as equipes
O Fortaleza perdeu a última rodada contra o Ceará por 2 a 1 e é quinto colocado, com 16 pontos. Na outra ponta, o Londrina venceu a Ponte Preta por 4 a 1, mas ainda é 18º na tabela, com oito pontos.
Prováveis escalações
Fortaleza: Vinicius Silvestre; Paulinho, Luan Freitas, Lucas Gazal e Gabriel Fuentes; Ronald, Rodrigo Santos, Lucas Sasha e Lucas Crispim; Vitinho e Welliton.
Técnico: Thiago Carpini.
Londrina: Maurício Kozlinski; André Dhominique, Gabriel Lacerda, Yago Lincoln e Rafael Monteiro; André Luiz, André Cardoso e Thalis; Vitinho, Bruno Santos e Iago Teles.
Técnico: Rogério Micale.
Data e horário
Sábado, 23 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília).
Local
Arena Castelão, em Fortaleza (CE).
Juventude x Sport
Onde assistir
O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.
Como chegam as equipes
O Juventude empatou na rodada passada com o Athletic Club por 1 a 1 e é o 10º colocado, com 13 pontos. Já o Sport perdeu para o CRB por 2 a 1, mas ainda é o terceiro na tabela, com 16 pontos.
Prováveis escalações
Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Luan Martins; Nathan, Raí Silva, Lucas Mineiro e Diogo Barbosa; Manuel Castro, Marcos Paulo e Alan Kardec.
Técnico: Mauricio Barbieri.
Sport: Thiago Couto; Felipinho, Zé Marcos, Marcelo Benevenuto e Madson; Zé Lucas, Biel Fonseca e Carlos de Pena; Clayson, Barletta e Perotti.
Técnico: Márcio Goiano.
Data e horário
Sábado, 23 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília).
Local
Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).