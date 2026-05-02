7ª rodada da Série B: veja onde assistir aos jogos deste domingo

A sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro continua neste domingo. Veja onde assistir aos jogos.

Operário x Londrina

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.

Como chegam as equipes

O Operário vem de um empate com o Fortaleza por 0 a 0. O time é o nono colocado, com nove pontos na tabela. Já o Londrina chega após uma derrota por 1 a 0 contra o Juventude. A equipe é a 18ª na tabela, com cinco pontos.

Prováveis escalações

Operário: Vágner; Mikael, Cuenú, Miranda e Feliciano; Diniz, Índio e Boschilia; Torres, Aylon e Pablo.

Técnico: Luizinho Lopes.

Londrina: Kozlinski; Weverton, Lincoln, Reis e Kevyn; Marques, A. Luiz e Tavares; Rodriguez, B. Santos e Iago.

Técnico: Allan Aal.

Data e horário

Domingo, 3 de maio de 2026, às 16h (de Brasília).

Local

Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

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São Bernardo x Ponte Preta

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere.

Como chegam as equipes

O São Bernardo vem de uma vitória contra o Goiás por 1 a 0. O time é o terceiro colocado, com 10 pontos. A Ponte Preta também vem de vitória por 1 a 0, contra o América-MG. A equipe é a 15ª na tabela, com sete pontos.

Prováveis escalações

São Bernardo: Alex Alves; R. Ferreira, Hélder, Augusto e Pará; Marcão Silva, Romisson e Miraíma; Echaporã, Daniel e Pedro Vitor.

Técnico: Ricardo Catalá.

Ponte Preta: Silva; Thalys, Cunha, M. Silva e Kevyson; Murilo, André e Borges; D. Tavares, Phelipe e William Pottker.

Técnico: Rodrigo Santana.

Data e horário

Domingo, 3 de maio de 2026, às 16h (de Brasília).

Local

Estádio Municipal 1° de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

Sport x Ceará

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN, Disney+, SportyNet e XSports.

Como chegam as equipes

O Sport vem de vitória com o Novorizontino por 1 a 0. O time é o sétimo colocado, com 10 pontos. Já o Ceará chega após um empate por 3 a 3 contra o Vila Nova. A equipe é a sexta na tabela, com 10 pontos.

Prováveis escalações

Sport: Couto; Madson, Marcelo, Abraão e Felipinho; Zé Gabriel, Fonseca e Zé Lucas; Barletta, Clayson e Perotti.

Técnico: Márcio Goiano.

Ceará: Ferreira; Rafael Ramos, Éder, l. Otávio e Sánchez; Lima, Zanocelo e M. Araújo; Melk, Fernandinho e Wendel.

Técnico: Mozart Santos.

Data e horário

Domingo, 3 de maio de 2026, às 18h (de Brasília).

Local

Ilha do Retiro, em Recife (PE).

Trabalho sob muita chuva e foco total no Brasileirão! 🌧️ 📸 @paulopaivafoto/ @sportrecife pic.twitter.com/BItmzZtD9i — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 1, 2026

Atlético ‑ GO x Juventude

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere e SporTV.

Como chegam as equipes

O Atlético-GO vem de vitória contra o Avaí por 2 a 1. O time é o 11º colocado, com oito pontos na tabela. O Juventude também vem de vitória, contra o Londrina, por 1 a 0. A equipe é quinta na tabela, com 10 pontos.

Prováveis escalações

Atlético-GO: P. Vitor; Ewerthon, Tito, Barreto e Lopes; Cristiano, Vilela e Marrony; Assis, Soares e Gustavo Coutinho.

Técnico: Eduardo Souza.

Juventude: Jandrei; Gabriel, Messias e M. Paulo; Ramos, Raí, Mineiro e D. Barbosa; Castro, Paulo e Alan Kardec.

Técnico: Mauricio Barbieri.

Data e horário

Domingo, 3 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília).

Local

Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

Atacante Marrony fala sobre o jogo deste domingo contra o Juventude, confronto importante em casa pela Série B, você pode assistir ao vivo pela Dragão TV.https://t.co/svsAtMAfHX pic.twitter.com/KVBS0zhO9f — Atlético Goianiense (@ACGOficial) May 1, 2026

América ‑ MG x CRB

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.

Como chegam as equipes

O América-MG vem de derrota para a Ponte Preta por 1 a 0. O time é o lanterna, com dois pontos. O CRB também chega após derrota, por 3 a 1 contra o Criciúma. A equipe é a 19ª na tabela, com dois pontos.

Prováveis escalações

América-MG: Gustavo; Jhonny, Cardoso, Barcelos e Dalbert; Amaral, Person e Y. Santos; Segovia, Thauan e Mastriani.

Técnico: Roger Rodrigues.

CRB: Matheus Albino; Kevin, H. Santos, Bressan, Wallace e Lovat; Castro, Luizão e Danielzinho; Baggio e Mikael.

Técnico: Eduardo Barroca.

Data e horário

Domingo, 3 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília).

Local

Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

Tá chegando mais uma partida do Coelhão! ⚔️ O América entra em campo neste domingo (3), às 20h30 vamos para mais um desafio na temporada. Pra cima deles, Coelho! 🐇#AméricaÉsOMaior pic.twitter.com/RvZ4KZz6Fz — América FC (@AmericaFC1912) April 30, 2026

Avaí x Novorizontino

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.

Como chegam as equipes

O Avaí vem de uma derrota com o Atlético-GO por 2 a 1. O time é o 11º colocado, com oito pontos. O Novorizontino também chega após uma derrota, por 1 a 0 contra o Sport. A equipe é 12ª, com oito pontos.

Prováveis escalações

Avaí: Aragão; Simples, Allyson, Baldini e Teixeira; Ricardo, Henrique e Penha; Roberth, Lucas e Avenatti.

Técnico: Cauan de Almeida.

Novorizontino: César; Avarino, Dantas, Patrick e M. Jesus; Tavinho, Bianqui, Luís Oyama e Galo; Robson e Juninho.

Técnico: Enderson Moreira.

Data e horário

Domingo, 3 de maio de 2026, às 20h30 (de Brasília).

Local

Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).