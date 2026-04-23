Seleção feminina fará dois amistosos contra os EUA no Brasil

A Seleção Brasileira Feminina de futebol anunciou nesta quinta-feira que fará dois amistosos contra os Estados Unidos. Os jogos, marcados para acontecer nos dias 6 e 9 de junho, serão realizados em solo brasileiro.

O primeiro compromisso acontece na Neo Química Arena, em São Paulo. O segundo será no Castelão, em Fortaleza. Ambos os estádios sediarão partidas na Copa do Mundo Feminina de 2027.

A atual segunda seleção do ranking da Fifa retornará ao Brasil após 12 anos. A última vez que a seleção feminina dos Estados Unidos atuou em solo brasileiro aconteceu em 2014.

A equipe norte-americana ainda não confirmou sua vaga para a Copa do Mundo. Para isso, disputará as eliminatórias organizada pela Concacaf ainda neste ano.

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Arthur Elias quer reescrever a história

O técnico da Seleção Brasileira, Arthur Elias, falou sobre a importância desses confrontos.

"Serão dois jogos muito importantes para o nosso crescimento. Os EUA têm uma seleção excelente com muitas opções de atletas de alto nível. Elas são historicamente a seleção mais vencedora e o retrospecto contra o Brasil é muito favorável a elas. Mas nosso trabalho está focado em construir uma nova história e enfrentá-las será mais um passo importante. Jogar no Brasil também será ótimo para termos o apoio do nosso torcedor e todos acompanharem dois jogos de alto nível e com grandes jogadoras dos dois lados", afirmou Arthur Elias.

Histórico entre as seleções

A Seleção Brasileira, atual sexta colocada do ranking da Fifa, já enfrentou os Estados Unidos em seis ocasiões no Brasil. Os resultados são equilibrados: duas vitórias para a Amarelinha, duas para as norte-americanas e dois empates.

Os dois confrontos mais recentes entre as seleções aconteceram na Califórnia, em abril de 2025. Os EUA venceram por 2 a 0 no SoFi Stadium e o Brasil venceu por 2 a 1 no PayPal Park.

Emma Hayes acredita em um grande desafio

A treinadora da equipe norte-americana, Emma Hayes, também se pronunciou sobre os amistosos marcados.

"Estou muito satisfeita por termos conseguido agendar esses jogos. Queremos enfrentar as melhores equipes nos ambientes mais difíceis, em locais ao redor do mundo, com a maior frequência possível, e esses dois jogos atendem a todos esses requisitos. Precisamos de mais jogos em que todos os torcedores no estádio estejam torcendo fervorosamente contra nós, e estou ansioso para ver como nossa equipe se sai e evolui nessas condições adversas", disse a técnica.

Agenda dos amistosos

Jogo: Brasil x Estados Unidos

Brasil x Estados Unidos Competição : Amistoso entre seleções

: Amistoso entre seleções Data e horário : 6 de junho de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

: 6 de junho de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Jogo: Brasil x Estados Unidos

Brasil x Estados Unidos Competição : Amistoso entre seleções

: Amistoso entre seleções Data e horário : 9 de junho de 2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 9 de junho de 2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)