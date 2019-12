São Paulo vence Barcelona na final e é campeão da Legends Cup Brasil

Foi como na final do Mundial Interclubes de 1992. O São Paulo reencontrou o Barcelona na final da Legends Cup Brasil, torneio que reúne grandes jogadores do passado. No estádio do Morumbi, o Tricolor superou o rival europeu por 3 a 0.

O São Paulo teve amplo domínio das ações no primeiro tempo. Dagoberto abriu o placar aproveitando pênalti sofrido por Denilson. Pouco depois, Fabão completou de cabeça o escanteio batido por Cicinho para marcar o segundo. Na etapa final, Dagoberto marcou novamente e fechou novamente, para delírio dos torcedores que já gritavam: “o freguês voltou”, em relação à série de vitórias sobre o Barça.

A competição reuniu quatro equipes, com jogos de 25 minutos por tempo. Na semifinal, o São Paulo venceu o Bayern de Munique por 2 a 0. O mesmo resultado veio na vitória do Barcelona sobre o Borussia Dortmund.

Na preliminar da final, o Borussia Dortmund garantiu o terceiro lugar vencendo o Bayern de Munique por 3 a 2.

