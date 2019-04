Santos recebe o Atlético-GO por virada na reinauguração da Vila Belmiro

Na reinauguração da Vila Belmiro após quase três meses de reforma, o Santos enfrentará o Atlético-GO nesta quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Na ida, com time alternativo, o Peixe perdeu por 1 a 0 e agora precisa de dois gols de diferença para avançar de forma direta ou de vitória simples para decidir nos pênaltis, como na semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians.

Jean Mota, com pequena lesão em ligamento do joelho direito, deve ser desfalque. Uma ausência certa é Gustavo Henrique, suspenso. Jorge, não inscrito a tempo do Campeonato Paulista, fica à disposição.

“Sabemos da qualidade deles, nunca podemos diminuir um adversário. Temos que entrar com espírito de decisão para seguirmos vivos na competição”, disse Jorge, em entrevista coletiva.

O Atlético-GO terá força máxima em busca da vaga nas quartas de final. Moraes, machucado, dá lugar a Nicolas, que seria titular se não tivesse passado mal pouco antes da bola rolar na ida.

“É como se fosse um segundo tempo e a gente começasse ganhando de 1 a 0. Mas a gente não pode só entrar para tentar defender. Temos que jogar de igual para igual, em busca do gol. Não vamos jogar para empatar, queremos fazer um bom jogo, assim como foi no primeiro”, disse Kozlinski.

FICHA TÉCNICA

Santos x Atlético-GO

Data: 11 de abril de 2019 (quinta-feira)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Assistentes: Michael Correia e Carlos Henrique Filho (RJ)

SANTOS: Everson, Victor Ferraz, Aguilar, Lucas Veríssimo e Jorge; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Cueva; Soteldo e Derlis González

Técnico: Jorge Sampaoli

ATLÉTICO-GO: Maurício Kozlinski; Jonathan, Lucas Rocha, Gilvan e Nicolas; Pedro Bambu, Washington e Jorginho;Matheus, Pedro Raul e Mike

Técnico: Wagner Lopes