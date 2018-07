Santos inicia negociação para renovar contrato com valorização para Pituca

O Santos iniciou uma negociação para renovar o contrato de Diego Pituca. O presidente José Carlos Peres e o executivo de futebol Ricardo Gomes conversaram com o empresário do meio-campista nesta terça-feira, no Business Center, em São Paulo.

Pituca tem contrato até 2021, mas recebe o mesmo salário do período no time sub-23. Além da valorização merecida ao jogador que terminou o primeiro semestre como titular com o técnico Jair Ventura, o Peixe quer se resguardar do interesse de outros clubes e estipular uma multa rescisória.

Depois de se destacar na equipe B, Pituca foi promovido ao elenco profissional ainda na pré-temporada, demorou a ter oportunidade e após a entrada, não saiu mais. O atleta de 25 anos aproveitou uma lesão no joelho direito de Alison.

Meia de origem, Diego Pituca se firmou como primeiro volante. Contra o Fluminense, no retorno de Alison, atuou mais avançado e deu a assistência para o gol da Vitória de Bruno Henrique no Maracanã. No total, são 11 jogos na temporada. Ele ainda não marcou gols.