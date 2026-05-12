Santos anuncia entrada gratuita para jogo contra o Palmeiras pelo Paulistão feminino

O Santos anunciou entrada gratuita para o clássico diante do Palmeiras, válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista Feminino. A partida será disputada nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, com torcida única santista.

Os portões do estádio serão abertos às 18h, com acesso liberado pelos portões 1, 2 e 26. O clube também informou que menores de 18 anos só poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis. A expectativa é de um bom público para apoiar as Sereias da Vila em busca da recuperação no estadual.

Situação da equipe na competição

A equipe santista chega pressionada para o clássico após estrear com derrota no Paulistão Feminino. Na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, o Santos foi superado pela Ferroviária por 2 a 1.

Thayslane abriu o placar em cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo, enquanto Micaelly ampliou para a Ferroviária logo no início da etapa complementar. O Peixe conseguiu diminuir aos 37 minutos do segundo tempo, com Analuyza, mas não evitou o revés fora de casa.

Hoje é dia da nossa #SereiaDaVila Stefane! Saudações Alvinegras e muitas felicidades! 🥳🤍 pic.twitter.com/2vLKOGHIXB — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) May 12, 2026



Com isso, o Santos segue zerado na tabela e tenta somar os primeiros pontos justamente diante de um dos principais rivais estaduais.

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Para isso, o time do litoral vem embalado. No último sábado, o Peixe venceu o Fluminense por 2 a 0, pela décima rodada do Brasileirão feminino.