Santos altera numeração de dois jogadores para o Campeonato Paulista

O Santos enfrenta o Botafogo-SP nesta segunda-feira, pelo Campeonato Paulista, e dois jogadores terão uma nova numeração nas costas da camisa. Uribe vai vestir a 20, que pertencia a Jobson. Enquanto isso, o volante passará a vestir o número 8.

A mudança foi um pedido do próprio atacante colombiano, que utilizava a camisa 9 desde que chegou ao Peixe. Os dois atletas se conversaram e toparam a troca.

Uribe já tem um passado com a camisa 20 em sua carreira. Foi com esse número que o atacante atuou pelo Toluca, no México, e pelo Flamengo.

Os dois jogadores esperam ter mais oportunidades com Jesualdo Ferreira na atual temporada. Uribe entrou em campo em três dos quatro jogos do Peixe na temporada. Por outro lado, Jobson atuou em duas, sendo titular em ambas.

O Santos é o líder do Grupo A com 7 pontos e pode se isolar ainda mais na liderança se vencer o Botafogo-SP, às 20h desta segunda-feira, na Vila Belmiro.