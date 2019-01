Sampaoli explica ausências de Guedes e Sasha em lista do Santos para o Paulista

O lateral-direito Daniel Guedes e o atacante Eduardo Sasha ficaram fora da primeira lista de jogadores do Santos para o Campeonato Paulista. E os motivos são distintos.

De acordo com o técnico Jorge Sampaoli, Guedes tem limitações físicas. Já Eduardo Sasha ainda não se encontrou no esquema tático do argentino.

“Situação do Daniel Guedes é física, não está 100%, então não está pronto. Não era necessário colocá-lo”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

“Jogadores estão todos liberados para negociar. Não tomamos decisão sobre Sasha para achar o lugar dele. Que tenha possibilidade de jogar ou não. Capacidade tem porque o Santos comprou. Hoje não podemos mentir, digo quando tenho certeza e não vou mentir aqui. Hoje, Sasha não tem definição esportiva, mas tem capacidade, e ele decide se continua lutando no clube ou se busca outro caminho”, explicou o treinador.

O Santos estreia no Paulistão neste sábado, contra a Ferroviária, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro.