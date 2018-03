Rogerinho avança no classificatório de Miami; Feijão é eliminado

Estreando no classificatório do Master 1000 de Miami, nesta segunda-feira (19), os brasileiros Rogério Dutra e João ‘Feijão’ Souza tiveram resultados opostos. Enquanto Feijão perdeu e foi eliminado, Rogerinho segue vivo para entrar na chave do torneio, ao vencer o americano Kevin King.

Por 2 sets a 1 com parciais de 6/2, 5/7 e 6/2, disputados em 2h07, o número 1 do Brasil está a uma vitória de entrar no chaveamento do Master 1000. No jogo, Rogerinho iniciou bem, quebrando o saque do americano e já abrindo uma vantagem para seguir tranquilo para fechar o primeiro set. Na segunda série, mais uma vez quebrou o serviço do adversário, no entanto, permitiu a reação de King e o empate. O set decisivo teve o brasileiro bem superior e o mesmo placar da primeira parcial.

Convidado para participar do classificatório, Feijão não conseguiu aproveitar a chance e perdeu para o belga Ruben Bemelmans por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3, em 1h23 de confronto. O brasileiro começou bem o jogo, quebrando o serviço do belga, e ainda tendo chances de fechar o set. Mas permitiu a reação do adversário e a partir dai deixou o Bemelmans se impor e levar o jogo tranquilamente.