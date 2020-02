Rodriguinho rescinde com Cruzeiro e está livre para procurar novo time

Foi confirmada nesta sexta-feira a rescisão contratual do Cruzeiro com o Rodriguinho. O jogador vinha negociando com os dirigentes desde o início do ano, mas só agora foi oficializado. A Raposa permanece com 20% dos direitos econômicos do meia, que está livre no mercado.

Com passagens por diversos clubes, como Grêmio e Pyramids, do Egito, o atleta de 31 anos se destacou vestindo a camisa do Corinthians, principalmente em 2017, quando foi campeão paulista e brasileiro. Agora, o seu novo destino pode ser o Bahia, que aparece como um dos times mais interessados na contratação.

Pelo Cruzeiro, Rodriguinho disputou apenas 22 jogos, já que passou um bom tempo afastado por lesão, e balançou as redes oito vezes.