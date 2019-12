Renyer vibra após renovação: “Obrigado ao Santos por me fazer o atleta mais feliz do mundo”

Renyer publicou um longo texto sobre a assinatura do primeiro contrato profissional no Santos. A negociação pela renovação do atacante de 16 anos durou mais de dois meses e terminou nesta semana.

Renyer assinou por três anos prorrogáveis por mais dois, com 100% dos direitos econômicos para o Peixe e multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 452 mi).

“Bem, vamos lá… Hoje consegui assinar meu primeiro vínculo profissional com um dos maiores clubes do mundo. Passei aqui 8 anos da minha vida, só Deus e minha família sabem o que passamos de bom e ruim. Realizei meu sonho de criança e assinei meu primeiro contrato. “Ah, mas muitos fizeram o primeiro contrato e não estão nessa euforia toda”. Eu, Renyer Oliveira, sou o legítimo Menino Da Vila, esse é meu clube! Cheguei aqui com 9 anos e hoje tenho 16, conheci e vi Neymar, Gabriel, Rodrygo e muitos outros ídolos que hoje já não fazem mais parte do Santos. Treinei e fui ensinado por gigantes como os lendários Abel, Nenê e Lima. Sou aquele menino que estava nas fotografias da tia Vilminha Santista na formação para as partidas. Agora sou atleta profissional, hoje não sei qual posição os dirigentes e professores irão me colocar dentro do clube, mas uma coisa eu sei: minha alegria em jogar futebol vai fazer eu vencer por onde eu passar… Obrigado ao Santos por me fazer o atleta mais feliz do mundo, obrigado à torcida santista que sempre me incentivou e incentiva. Saibam que não vejo a hora de entrar e mostrar a todos como o menino de 16 anos joga. Muito obrigado à minha família que sempre me apoiou, obrigado a Deus por mais essa benção. E agora vamos trabalhar duro para ser ídolo um dia”, escreveu Renyer.

Renyer não foi inscrito a tempo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele vive a expectativa de treinar com o elenco profissional a partir de janeiro.