RB Bragantino x Vitória: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto de Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 16/05/2026 às 20:00

RB Bragantino e Vitória se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, Bahia.

Onde assistir?

TVPremiere.

Como chegam as equipes?

O RB Bragantino chega após uma vitória por 2 a 1 contra a Chapecoense, na sétima posição, com 20 pontos. O Vitória empatou na última rodada, em 2 a 2 contra o Fluminense, e é 10º colocado, com 19 pontos.

Prováveis escalações

⚪🔴 RB Bragantino

T. Volpi; Hurtado, A. Vinicius, G. Marques e J. Capixaba; Girotto, Sosa e L. Barbosa; J. Herrera, H. Mosquera e I. Pitta.
Técnico: Vagner Mancini.

🔴⚫ Vitória

L. Arcanjo; N. Mendes, Cacá, l. Cândido, Jamerson; Caique, G. Baralhas e E. Martinez; Erick, Matheuzinho e Renê.
Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem de RB Bragantino x Vitória

  • Árbitro: Não divulgado.
  • Assistentes: Não divulgado.
  • VAR: Não divulgado.

Ficha técnica

⚪🔴 RB Bragantino x Vitória 🔴⚫

Competição: Campeonato Brasileiro - 16ª rodada
Data e horário: 17 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Municipal Cícero De Souza Marques, Bragança Paulista (SP).

Próximos jogos

RB Bragantino

Jogo: River Plate x RB Bragantino
Competição: Copa Libertadores - fase de grupos (5ª rodada)
Data e hora: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Monumental, Buenos Aires (Argentina)

Vitória

Jogo: Vitória x ABC
Competição: Copa do Nordeste - semifinal (ida)
Data e hora: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h (de Brasília)
Local: Estádio Barradão, Salvador (BA)

