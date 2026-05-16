RB Bragantino x Vitória: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

RB Bragantino e Vitória se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Barradão, em Salvador, Bahia.
Onde assistir?
TV: Premiere.
Como chegam as equipes?
O RB Bragantino chega após uma vitória por 2 a 1 contra a Chapecoense, na sétima posição, com 20 pontos. O Vitória empatou na última rodada, em 2 a 2 contra o Fluminense, e é 10º colocado, com 19 pontos.
Prováveis escalações
⚪🔴 RB Bragantino
T. Volpi; Hurtado, A. Vinicius, G. Marques e J. Capixaba; Girotto, Sosa e L. Barbosa; J. Herrera, H. Mosquera e I. Pitta.
Técnico: Vagner Mancini.
🔴⚫ Vitória
L. Arcanjo; N. Mendes, Cacá, l. Cândido, Jamerson; Caique, G. Baralhas e E. Martinez; Erick, Matheuzinho e Renê.
Técnico: Jair Ventura.
Arbitragem de RB Bragantino x Vitória
- Árbitro: Não divulgado.
- Assistentes: Não divulgado.
- VAR: Não divulgado.
Ficha técnica
⚪🔴 RB Bragantino x Vitória 🔴⚫
Competição: Campeonato Brasileiro - 16ª rodada
Data e horário: 17 de maio de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Municipal Cícero De Souza Marques, Bragança Paulista (SP).
Próximos jogos
RB Bragantino
Jogo: River Plate x RB Bragantino
Competição: Copa Libertadores - fase de grupos (5ª rodada)
Data e hora: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Monumental, Buenos Aires (Argentina)
Vitória
Jogo: Vitória x ABC
Competição: Copa do Nordeste - semifinal (ida)
Data e hora: 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 21h (de Brasília)
Local: Estádio Barradão, Salvador (BA)