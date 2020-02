Ranking aponta clubes que mais utilizam jogadores da base

O Santos lidera o ranking de times que mais utilizaram a base entre os anos de 2015 e 2019, segundo levantamento realizado pela Pluri Consultoria. O estudo leva em consideração os minutos jogados por atletas juniores na equipe profissional e também revelou que os defensores são os mais aproveitados.

Sempre reconhecido pelas joias reveladas em casa, o Peixe apresenta, nestes últimos cinco anos, 39,6% dos minutos disputados pelo elenco principal em todas as competições jogados por atletas formados pelo clube.

Na segunda posição está o Athletico-PR, que também vem se destacando cada vez mais pela capacidade de revelar jogadores. O Furacão aponta uma média de 33,8% de tempo aproveitado pelos jovens. Completando o top 3 está o Fluminense, com apenas 4,4% a menos.

O São Paulo aparece na nona colocação, com 23%. Duas posições abaixo e com três porcento a menos está o Corinthians.

Já o Flamengo, campeão do Brasileirão e da Libertadores 2019, registrou apenas 18,1% do tempo e está em 14º lugar.

Sempre muito criticado pelos altos investimentos e por não aproveitar os garotos, o Palmeiras está em 20º no ranking, com 6,3%. O Verdão está apenas à frente da Chapecoense e do Ceará.