Raí elogia Thiago Silva e exalta Neymar: “É o melhor jogador do mundo”

Entre 1993 e 1998, Raí jogou pelo Paris Saint-Germain. Após seis temporadas no São Paulo, o jogador foi para a França se tornar capitão e ídolo do PSG, pelo qual conquistou seis títulos. De passagem pela capital francesa, onde está promovendo a 14ª edição do troféu Gol de Letra, que leva o nome da sua fundação em prol de crianças e adolescentes, Raí concedeu uma entrevista ao jornal Le Parisien na qual comentou sobre a possibilidade de Neymar ultrapassá-lo como ídolo no clube de Paris.

“Muitas vezes me perguntam se eu tenho medo de que ele (Neymar) me supere. Nada… Para mim, ele é o melhor jogador do mundo. Quero que vença a Liga dos Campeões com o PSG. Minha história sempre permanecerá única, assim como a dele”, destacou.

Raí também falou sobre as críticas feitas à questão mental de Thiago Silva, apostando na volta por cima do zagueiro brasileiro: “Às vezes, as coisas são injustas. Na Copa do Mundo de 1990, Dunga era o símbolo do fracasso, e em 1994, ele foi capitão e campeão do mundo. Thiago Silva é um dos melhores zagueiros do mundo. Ele tem tudo para reverter essa situação da mesma forma”.

O ex-jogador do São Paulo foi perguntado ainda se ele lamenta o fato de Mbappé não ser brasileiro: “Isso seria muito bom de ver na Seleção. Ele me impressiona, tem muito poder, muita personalidade e é decisivo. Ele poderia ajudar Neymar. Parece que eles se divertem jogando juntos. Eu também não posso reclamar, porque joguei com Weah e Ginola em Paris, e Romário e Bebeto no Brasil”.