Presidente do São Paulo promete contratações pontuais e não descarta saídas

“Jogadores podem sair, como podem chegar”. Essa foi a frase usada por Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, para falar como será essa transição do São Paulo de 2019 para 2020. O presidente reconhece que

alguns integrantes do elenco interessam outras equipes.

“Vários jogadores são alvo de interesse tanto de times do Brasil, como do mundo”, disse Leco à Fox. Ele foi questionado sobre a maior revelação do clube na atualidade. “O Antony é um deles (que interessa outros times)”, emendou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro na sexta colocação e conseguiu a última vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Confiante na evolução da equipe, Leco não promete mudanças drásticas no elenco.

“Vou te responder com palavras do Fernando Diniz, o São Paulo precisa pouco, de contratações pontuais”, encerrou dirigente, que promete um planejamento melhor no clube em 2020 em comparação a 2019.