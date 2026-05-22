Apostas

George Russel conquista pole da corrida sprint no GP do Canadá da Fórmula 1

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: RUDY CAREZZEVOLI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 22/05/2026 às 19:18

O piloto inglês George Russel, da Mercedes, conquistou a pole position da corrida sprint do GP de Montreal, no Canadá, em classificação realizada nesta sexta-feira, com um tempo de 1:12.965.

A prova curta acontece neste sábado, às 13h (de Brasília), no circuito Gilles Villeneuve. O brasileiro Gabriel Bortoleto largará da 12ª posição.

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp 

Grid de largada da corrida sprint

  1. George Russel (Mercedes)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. Lando Norris (McLaren)
  5. Lewis Hamilton (Ferrari)
  6. Charles Leclerc (Ferrari)
  7. Max Verstappen (Red Bull)
  8. Isack Hadjar (Red Bull)
  9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  10. Carlos Sainz (Williams)
  11. Nico Hulkenberg (Audi)
  12. Gabriel Bortoleto (Audi)
  13. Franco Colapinto (Alpine)
  14. Esteban Ocon (Haas)
  15. Oliver Bearman (Haas)
  16. Fernando Alonso (Aston Martin)
  17. Sergio Perez (Cadillac)
  18. Lance Stroll (Aston Martin)
  19. Pierre Gasly (Alpine)
  20. Valtteri Bottas (Cadillac)
  21. Alexander Albon (Williams)
  22. Liam Lawson (Racing Bulls)

Como foi a classificação?

SQ1

O SQ1 foi interrompido com uma bandeira vermelha causada por uma batida de Fernando Alonso. Na retomada, Lewis Hamilton foi o dono do melhor tempo, com 1:13.889. Lawson, Albon, Bottas, Gasly, Stroll e Pérez foram os eliminados.

SQ2

No SQ2, Russel fez a melhor volta, com um tempo de 1:13.026. Nesta etapa, ficaram pelo caminho Alonso (sem tempo de volta), Bearman, Ocon, Colapinto, Bortoleto e Hulkenberg.

SQ3

A última etapa da classificação acabou com Russel na primeira colocação, com um tempo de 1:12.965. Completando o o pódio, Antonelli fez 1:13.033, e Norris fez 1:13.280.

Conteúdo Patrocinado