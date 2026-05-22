George Russel conquista pole da corrida sprint no GP do Canadá da Fórmula 1

O piloto inglês George Russel, da Mercedes, conquistou a pole position da corrida sprint do GP de Montreal, no Canadá, em classificação realizada nesta sexta-feira, com um tempo de 1:12.965.
A prova curta acontece neste sábado, às 13h (de Brasília), no circuito Gilles Villeneuve. O brasileiro Gabriel Bortoleto largará da 12ª posição.
GEORGE RUSSELL TAKES SPRINT POLE! 👏🥇
It's a Mercedes 1-2 on the #F1Sprint grid in Montreal 😎#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/Xf4AnH9reT
— Formula 1 (@F1) May 22, 2026
Grid de largada da corrida sprint
- George Russel (Mercedes)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lando Norris (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Carlos Sainz (Williams)
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Esteban Ocon (Haas)
- Oliver Bearman (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Sergio Perez (Cadillac)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Alexander Albon (Williams)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
Como foi a classificação?
SQ1
O SQ1 foi interrompido com uma bandeira vermelha causada por uma batida de Fernando Alonso. Na retomada, Lewis Hamilton foi o dono do melhor tempo, com 1:13.889. Lawson, Albon, Bottas, Gasly, Stroll e Pérez foram os eliminados.
SQ2
No SQ2, Russel fez a melhor volta, com um tempo de 1:13.026. Nesta etapa, ficaram pelo caminho Alonso (sem tempo de volta), Bearman, Ocon, Colapinto, Bortoleto e Hulkenberg.
SQ3
A última etapa da classificação acabou com Russel na primeira colocação, com um tempo de 1:12.965. Completando o o pódio, Antonelli fez 1:13.033, e Norris fez 1:13.280.