Pelé exalta e homenageia Vavá com registro da Gazeta Esportiva

Nesta segunda-feira, Pelé relembrou um velho amigo e saudou o companheiro de Seleção, das décadas de 50 e 60, Vavá. O atacante bicampeão do mundo com a amarelinha morreu em 2002, aos 67 anos, e neste 12 de novembro, completaria 84 anos de idade. O Rei Pelé publicou uma foto em seu instagram de uma capa do jornal Gazeta Esportiva, na época em que os dois se enfrentavam no clássico paulista, Santos e Palmeiras.

Edvaldo Izídio Neto jogava no ataque e iniciou sua carreira na base do América do Pernambuco, passando pelo Íbis e pelo Sport. Chegando no Vasco em 1952, fez história no Cruzmaltino, onde é um dos maiores artilheiros do clube de toda a história, com 191 gols. O sucesso o levou para a Seleção Brasileira, onde foi bicampeão mundial, em 1958 e 62, ao lado de Pelé.

O jogador também teve carreira internacional, saindo do Vasco para o Atlético de Madrid, onde conquistou dois títulos. De volta ao Brasil, jogou pelo Palmeiras por quatro temporadas, onde também teve faro de gol e saiu para o México, para defender o América. Antes de retornar ao futebol brasileiro, teve rápida passagem pelo San Diego Toros, dos Estados Unidos, para enfim se aposentar com a camisa da Portuguesa, em 1969.