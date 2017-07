Patriotas aposta nas bolas aéreas para se classificar na Sul-Americana

O Patriotas finalizou nesta terça-feira sua preparação para o duelo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana, contra o Corinthians. Na véspera do confronto, os colombianos realizaram o treino de reconhecimento do gramado na Arena Corinthians e mostraram bastante confiança em relação à classificação para a próxima fase do torneio.

A atividade comandada pelo técnico Diego Corredor durou aproximadamente uma hora e meia. Seus jogadores se concentraram em atividades em campo reduzido, com poucos toques na bola. Posteriormente, as bolas aéreas tomaram conta do treinamento, e é justamente neste tipo de lance que o treinador do Patriotas espera surpreender o adversário.

“Apesar do nível de seus jogadores, da história que tem, o Corinthians é uma equipe defensiva. Os jogadores estão sempre preparados para contra-atacar. As bolas aéreas, pelas laterais, podem gerar perigo à defesa deles, mas eles têm uma equipe muito completa e por isso estão na liderança do Campeonato Brasileiro”, afirmou Diego Corrido.

Além de ter que decidir a classificação da Copa Sul-Americana fora de casa, o Patriotas também terá de lidar com a grande invencibilidade do Corinthians. O time do técnico Fábio Carille não perde há 30 jogos, entretanto, os colombianos ainda assim acreditam que podem acabar com a festa alvinegra, já que estiveram muito próximos de superarem os rivais no jogo de ida, quando o Timão conseguiu o empate já nos acréscimos.

“Eles estiveram a 20 segundos de perder essa invencibilidade. Por uma descontração nossa no fim da partida eles empataram no último minuto. Nada está escrito, creio que amanhã isso será um ingrediente a mais e vamos nos concentrar em fazer um bom jogo e passar para a próxima fase”, disse o treinador do Patriotas.

Por fim, Diego Corrido fez uma projeção da partida desta quarta-feira e crê que sua equipe precisará suportar a pressão do Corinthians no início do jogo, ainda que os donos da casa já tenham assegurado a vantagem na partida de ida.

“Estamos pensando que o Corinthians, por estar em seu estádio, com o apoio da torcida, irá sair para buscar o resultado. Temos que aguentar a pressão dos primeiros 20 minutos, temos um time que administra muito bem a bola. Precisamos aproveitar o espaço que nos deem, porque se tomarmos um gol, temos que fazer dois gols. Eles são mortais no contragolpe”, concluiu.

Para avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana, basta ao Corinthians um empate sem gols nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília). Como o duelo de ida terminou em 1 x 1, o jogo só será decidido nas penalidades caso o confronto de volta termine com o mesmo placar. Empate igual ou superior a 2 x 2 dá a classificação ao Patriotas.