Palmeirense, jogador de CS:GO provoca Corinthians em visita na Bombonera

O capitão da MIBR, equipe de Counter Strike: Global Offensive, Gabriel “FalleN” visitou o estádio do Boca Juniors e, em suas redes sociais, publicou uma foto provocando o Corinthians.

“Meu Verdão já ganhou muitas aqui, já o Corinthians é freguês”, disse.

Torcedor do Palmeiras, FalleN ainda deu os números de Palmeiras e Corinthians em duelos contra o time argentino. No retrospecto geral, o Verdão tem oito vitórias, 13 empates e quatro derrotas em 25 jogos contra os Xeneizes. Já o Timão, em 15 duelos contra o Boca, venceu quatro vezes, empatou cinco e perdeu seis.

Apesar da provocação de FalleN, quando os confrontos são na Bombonera a história é diferente. O clube argentino leva ampla vantagem contra Palmeiras e Corinthians quando joga em sua casa. As duas equipes só ganharam apenas uma vez do Boca no histórico estádio. O Alviverde ainda empatou quatro vezes e perdeu duas quando jogou lá, enquanto o Alvinegro foi derrotado nos outros três duelos em solo argentino.

Ainda assim, o Timão tem na história um jogo marcante na casa do Boca. No jogo de ida da final da Libertadores de 2012, a equipe empatou em 1 a 1 com os argentinos com a famosa “cavadinha” de Romarinho. No jogo de volta, o Corinthians venceu por 2 a 0 no Pacaembu e sagrou-se campeão.

O Palmeiras também duelou contra o Boca na Bombonera em final de Libertadores, mas a lembrança não é tão boa. Em 2000, as equipes ficaram no 0 a 0 no jogo de ida, mas os argentinos levaram o título depois de vencer nos pênaltis, no Morumbi, na partida de volta.