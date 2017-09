Palmeiras realiza exposição de troféus com presença de Ademir da Guia

Os torcedores do Palmeiras poderão relembrar a história de seu time de forma mais especial. Entre os dias 20 e 30 de setembro, o Verdão vai promover uma exposição, nomeada “Nascemos Campeões”, com alguns de seus principais troféus e itens históricos, em evento que será realizado numa das redes de lojas oficiais do clube, a Academia Store, da Rua Augusta. A inauguração será nesta quarta-feira e conta com a presença do ídolo palmeirense Ademir da Guia.

O ex-jogador estará presente no evento desta noite entre às 18h (de Brasília) às 21h (de Brasília), recepcionando e dando autógrafos com fotos para a torcida que comparecer ao local. Além disso, ele também contará histórias de bastidores dos quase 20 anos de história com a camisa alviverde.

“Espero que os palmeirenses compareçam em grande número, pois é uma oportunidade de conhecerem um pouco mais a história do clube e se depararem com peças e taças tão importantes”, afirmou Ademir.

A exposição também servirá para os torcedores conhecerem a nova linha casual produzida pela Meltex Franschising, que atravessam desde as linhas infantis e masculinas, até as femininas. “Queremos que a torcida se aproxime mais dos seus ídolos e da história do clube, e essa é mais uma das inúmeras ações promovidas pela Academia Store este ano”, disse o diretor de marketing da linha.