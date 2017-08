Ovacionado, Clayson recebe elogios por melhor atuação no Corinthians

O atacante Clayson foi aplaudido de pé pela torcida do Corinthians na noite deste sábado, no estádio de Itaquera, ao ser substituído para a entrada de Pedrinho durante a vitória por 3 a 1 sobre o Sport, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de uma assistência e de boas jogadas diante dos pernambucanos, o jogador recebeu muitos elogios do técnico Fábio Carille, entusiasmado pela sua produção.

“O Clayson eu acompanho já desde 2015 no Ituano, sei muito do potencial desse atleta, está chegando, cada jogo melhor. Foi bem contra o Vasco, no Rio de Janeiro, foi bem em Minas. É um jogador que pode jogar nas três funções, tanto na direita quanto na esquerda. Uma contratação pontual para acrescentar ao grupo”, avaliou o treinador, que assegurou ter pedido diretamente à diretoria a sua chegada.

“Tem dois jogadores que eu pedi muito que viessem: Jadson e Clayson. Foi muito bem contra o Vasco, participando dos gols, acompanho desde Ituano e Ponte. Foi a melhor partida dele no Corinthians, sim. Veio para acrescentar e está jogando demais”, avaliou o comandante, que, até o momento, considerava Marquinhos Gabriel o primeiro substituto para a linha de três armadores, mas pode mudar de ideia com a boa produção do pupilo.

Entusiasmado com as palmas e o bom momento, Clayson deixou o gramado mais uma vez bastante cansado pela dedicação demonstrada na marcação do lateral adversário, fator apontado como seu principal defeito na comissão técnica. Para ele, sua performance foi boa o bastante para considerar que ele aproveitou a chance de ser titular.

“É verdade, venho trabalhando forte para isso, procurar aproveitar as oportunidades. Vou estar brigando pelo meu espaço, vou dar o meu máximo em todos os jogos. O professor Carille pode contar comigo sempre que precisar”, avaliou o jogador, que já havia dado uma passe para gol diante do Atlético-MG, no meio da semana.