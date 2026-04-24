Nova proposta da FIFA limita partidas nacionais em território estrangeiro

Um novo protocolo da FIFA elevou significativamente o rigor dos critérios para aprovação de partidas de ligas nacionais em países estrangeiros. A proposta limita a realização dos "jogos internacionais" para apenas um jogo por temporada e traz regulamentações mais claras para controlar a questão controversa. Além disso, entende-se que cada país anfitrião poderá sediar até cinco partidas de outra liga por temporada. Duas das principais ligas do mundo, a La Liga e Serie A, tiveram suas partidas canceladas após polêmicas envolvendo a FIFA e a UEFA, além de objeções das autoridades locais. O confronto espanhol Villarreal x Barcelona e o duelo italiano Milan x Como aconteceriam em Miami e Perth, respectivamente. A promotora americana da La Liga, Relevent Sports, também desistiu dos jogos.

O novo protocolo também define que qualquer pedido de transferência de um jogo competitivo para um território estrangeiro só seria considerado caso obtivesse a aprovação de todas as partes envolvidas. Apesar disso, a FIFA ainda teria direito de veto.

Antes de ser encaminhada à federação, o pedido teria que ser aceito pela associação nacional dos clubes envolvidos, sua confederação e a federação de futebol do país que planeja sediar a partida. Dessa forma, a liga nacional não seria consultada caso os times insistissem em realizar um jogo no exterior contra a sua vontade.

Fontes do The Guardian indicam que a Fifa pode bloquear pedidos se tiver preocupações com o bem-estar dos jogadores em relação à carga de trabalho e viagens excessivas.

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As demandas da FIFA incluem a exigência de que a receita proveniente de jogos nacionais em solo estrangeiro seja redistribuída por todo o esporte, além da garantia da comprovação de que o campeonato nacional em questão não será afetado. Também será solicitado a garantia da existência de planos ou compensação para que os torcedores dos clubes possam comparecer às partidas.